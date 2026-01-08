Calciomercato Lazio, è Kenneth Taylor il nuovo di rinforzo: il punto di Pedullà sul suo arrivo

Alfredo Pedullà ha commentato sulla piattaforma social X l'arrivo di Kenneth Taylor nel club biancoceleste.



Non ho potuto fare operazioni di mercato nella fase estiva, i giocatori mi avevano chiesto di andare via già in estate. Ogni giocatore che esce verrà rimpiazzato. Se esce Guendouzi arriverà Taylor, un numero 10 dell'Ajax. È già certo. Ma non finisce qua il mercato. Io sorrido, l'interesse della società è quella di rinforzare la squadra, non indebolirla. Stiamo predendno giocatori che hanno scelto la Lazio come punto di arrivo, non di partenza. Non siamo andati al supermercato... Ratkov lo monitoravamo da tanto tempo, avevamo mandato un osservatore in Bologna - Salisburgo. Sarri fa l'allenatore, mica conosce tutti i giocatori. I giocatori da che mondo è mondo li sceglie la scoietà e lui li deve allenare. Io pure non conosco i giocatori, a differenza delle altre società ho messo su una sala scouting che lavorano continuamente e seguono calciatori in tutto il mondo composta da otto persone. Taylor farà parte della Lazio. L'interesse della società è rinforzare la squadra, ringiovanirla e renderla più affamata, con giocatori che vengano con orgoglio a indossare la nostra maglia. Castellanos e Guendouzi sono due ragazzi bravi. Io ho una squadra da salvaguardare, i ragazzi nello spogliatoio non possono essere mortificati, stanno dando tutto, dimostrando di tenere alla squadra. Ci sono delle componenti importanti da considerare.