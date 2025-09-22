Pallone d'oro, stasera il vincitore: orario e i 30 candidati, tre della serie A

Stasera a fare compagnia ai tifosi del calcio ci sarà la cerimonia di premiazione del Pallone d'oro, visibile soltanto sul canale YouTube de l'Equipe e in onda dalle ore 20:00, anche se la classifica verrà svelata ora per ora dalla trentesima all'undicesima posizione nelle ore precedenti all'evento, che si terrà al Theatre du Chalet a Parigi. Il favorito per la vittoria del Pallone d'Oro, che sarà consegnato dal vincitore del 2005 Ronaldinho, è il francese Osumane Dembélé del Paris Saint-Germain, tuttavia, il premio non è ancora stato consegnato e il vincitore ancora non è certo. Donnarumma del Manchester City, invece, è l'unico italiano presente tra i candidati ma ci saranno anche Dumfries e Lautaro dell'Inter e McTominay del Napoli a rappresentare l'Italia.

Pallone d'oro: i 30 nomi in lizza

Serie A

_ Denzel Dumfries (Olanda, Inter)

_ Lautaro Martinez (Argentina, Inter)

_ Scott McTominay (Scozia, Napoli)

Premier League

_ Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG/Manchester City)

_ Viktor Gyokeres (Svezia, Sporting CP/Arsenal)

_ Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

_ Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)

_ Mohamed Salah (Egitto, Liverpool)

_ Virgil van Dijk (Olanda, Liverpool)

_ Vinicius Jr (Brasile, Real Madrid)

_ Florian Wirtz (Germania, Bayer Lekerkusen/Liverpool)

_ Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea)

_ Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)

La Liga

_ Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)

_ Robert Lewandowski (Polonia, Barcellona)

_ Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

_ Pedri (Spagna, Barcellona)

_ Raphinha (Brasile, Barcellona)

_ Lamine Yamal (Spagna, Barcellona)

Nella pagina successiva i calciatori candidati per il pallone d'oro della Bundesliga e de La Ligue