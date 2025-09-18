Lotito: "Continuerò a lungo a guidare la Lazio, per altri 125 anni. E sulle telefonate..."

La società biancoceleste ha pubblicato una nota ufficiale da parte del presidente della Lazio, Claudio Lotito, che ha voluto rispondere in merito alle ultime telefonate ricevute, e rese pubbliche da alcuni utenti sui social network.

Il patron biancoceleste ha voluto inoltre ribadire la sua determinazione a guidare ancora per molti anni la Lazio. Di seguito la nota pubblicata.

Il comunicato della Lazio

In relazione ad alcune notizie circolate nelle ultime ore, desidero precisare quanto segue. Le voci che mi vorrebbero malato sono totalmente false e prive di ogni fondamento. Per quanto riguarda le telefonate rese pubbliche, si tratta di conversazioni private diffuse senza alcuna autorizzazione. Ho dato mandato ai miei legali di rivolgersi al Garante della Privacy e all’Autorità Giudiziaria per la tutela dei miei diritti. È evidente come tali notizie, artefatte e prive di verità, abbiano il solo scopo di destabilizzare l’ambiente e l’immagine della S.S. Lazio, società quotata in Borsa e quindi sottoposta a regole di massima trasparenza e responsabilità.

Prosegue la nota