Pedro: “Grazie a tutti i tifosi, sono molto deluso…”

Fa male la sconfitta di oggi con la Roma, decisivo è stato l’errore di Tavares che ha regalato il gol ai giallorossi: la partenza è shock, la Lazio ha ottenuto 3 punti su 12 disponibili. Attraverso il proprio profilo Instagram, Pedro ha espresso tutta la sua delusione dopo il derby perso.

Il messaggio di Pedro dopo Lazio-Roma

Molto deluso per non essere riuscito a portare a casa la vittoria in un giorno così speciale come il derby. Oggi non ho potuto aiutare la squadra in campo, ma continuerò a lottare per questa maglia fino alla fine della stagione. Un grazie di cuore a tutti i tifosi, come sempre, per il loro sostegno!

