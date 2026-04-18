Conferenza Conte: "La Lazio non ci ha sorpreso. Futuro? Copia-incolla dell'anno scorso..."

Il mister Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa per commentare l'incontro Napoli-Lazio.

Problema fisico o mentale? Abbiamo visto fin dall'inizio poche energie, parte tutto dalla testa: forse ho sottovalutato un po' il fatto della reazione che il pareggio di Parma ha dato a tutti noi, è inevitabile perchè eravamo di rincorsa e sapevamo che chi era davanti a noi dovesse sbagliare. Non aver vinto a Parma con l'Inter che vince ci ha stroncato qualsiasi velleità, anche se la matematica ci lasciava in vita. Forse dovevo intervenire a livello motivazionale pungolando i miei, eravamo scarichi con energia zero. Commessi tantissimi errori, il 70% di possesso palla con zero tiri in porta, abbiamo fatto fare alla Lazio la partita in cui stavano stretti e ripartivano. Non siamo stati bravi a trovare le linee di gioco che avevamo preparato. La Lazio non ci ha sorpreso, ma oggi come energia abbiamo fatto fatica.

Le voci sul mio futuro? È un copia-incolla dell'anno scorso, dispiace perchè capisco che quando parlo mi sembra di parlare in italiano, e invece vengo strumentalizzato. Da alcune frasi uno riporta la propria idea di ciò che ha capito, capitasse in Inghilterra perchè parlo non benissimo inglese, ma qua.. Io più sto zitto e meglio è, diamo fiato alle trombe di chi non vuole bene al Napoli e cerca di creare confusione.

Ho letto di squadra vecchia, di giocatori che devono andare via: non è giusto, è una mancanza di rispetto nei confronti di chi è qui da tanto tempo, ha vinto tanto. Leggere sul giornale che alcuni andranno via, facciamoli fare agli altri: perchè ci dobbiamo fare male da soli? Queste voci non fanno bene alla squadra, è una mancanza di rispetto verso chi ha fatto sognare la città. Lo sto vedendo, Napoli è controversa: c'è chi aiuta, chi distrugge e chi rompe le scatole. In casa nostra restiamo compatti, non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire.