Lutto nel mondo Lazio: la nota del club per la scomparsa di Emanuele

Si è spento oggi, all'età di 89 anni Emmanuele Emanuele. Ha ricoperto vari ruoli di spicco, da autore ad illustre giurista e mecenate che ha dedicato la vita alla cultura e alla filantropia, ricoprendo con orgoglio il ruolo diplomatico. La S.S.Lazio si unisce, con un nota ufficiale, al cordoglio per la sua scomparsa. Un lutto sicuramente che ha colpito l'ambiente biancoceleste.

La nota ufficiale della S.S.Lazio

La S.S. Lazio esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Emmanuele Emanuele, figura di straordinario rilievo per la città di Roma.

Per anni guida autorevole della Fondazione Roma, ha rappresentato un punto di riferimento nel mondo della cultura, della solidarietà e dell’impegno civile, contribuendo in maniera concreta allo sviluppo sociale e culturale della Capitale.

Il suo amore per Lazio ricordato dal club

Grande tifoso biancoceleste e membro della Polisportiva Lazio, Emmanuele Emanuele ha sempre dimostrato un legame autentico e profondo con i colori della S.S. Lazio, condividendone valori e senso di appartenenza.