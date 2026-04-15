Clamoroso Sarri-Lazio: sarà separazione a fine stagione

Niente se e niente ma, una notizia scritta nera su bianco e più che mai certa. Sarri e la Lazio si diranno addio a fine stagione. Questa la versione riportata dal sito calciomercato.it e che sta animando una discreta preoccupazione tra il popolo laziale. L'allenatore toscano è entrato nel cuore dei tifosi, si è innamorato della gente biancoceleste, dell'ambiente nonchè della storia e della tradizione della Lazio. Non da meno neanche gli scontri verbali che indirettamente Maurizio Sarri ha avuto con il presidente Claudio Lotito. Difficile capire l'attendibilità di una notizia simile, probabilmente solo le prossime settimane potranno definire il futuro tra il mister e la società capitolina.

Il link della notizia

https://www.calciomercato.it/2026/04/15/sarri-lazio-sara-addio-il-tecnico-pronto-a-salutare-a-fine-stagione-cm/

Le ultime parole di Sarri sul futuro dopo Fiorentina-Lazio

Un accordo importante quello firmato lo scorso anno tra Maurizio Lazio e la S.S.Lazio. Un progetto, un programma e un matrimonio scritto e destinato a durare fino a giugno del 2028. I contratti con gli allenatori però si sa come funzionano, sono validi ma con molti limiti. Nelle ultime settimane si parla molto del futuro di Maurizio Sarri alla Lazio. L'allenatore toscano sembra piacere alla Fiorentina di Fabio Paratici (che con lui ha condiviso l'esperienza alla Juventus) e nelle ultime ore anche la voce che lo accosterebbe al Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Dopo Fiorentina-Lazio, Maurizio Sarri ha parlato anche del suo futuro con i capitolini. Parole che non lasciano trapelare un divorzio tra lui e la Lazio. Tutt'altro, l'allenatore ha dichiarato di non considerare nessun altro club prima dei biancocelesti e che si siederà al tavolo con Lotito per capire se c'è modo di proseguire insieme questa avventura rispettando un contratto che Sarri per primo vuole rispettare. Parole o effettiva realtà? Ce lo dirà solo il tempo.