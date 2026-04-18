Le pagelle di Napoli-Lazio, Cancellieri incanta e per il resto la perfezione

Si è chiusa da pochi istanti la sfida dello stadio Diego Armando Maradona. Sarri e la Lazio rifilano una vera e propria lezione di calcio al Napoli di Conte. I biancocelesti sono perfetti, un blocco-squadra che si muove per l'intero match in piena sintonia annullando completamente i partenopei. A deciderla ci pensano Cancellieri e Basic, con il lusso di un rigore anche sbagliato da Zaccagni. Finisce 0-2 per i capitolini.

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