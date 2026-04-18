Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Sarri

Ecco le scelte dei due allenatori per la sfida delle ore 18:00

Emanuele Petrucci /
Sarri
Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images via Onefootball

È tutto pronto allo Stadio Maradona, tra meno di un’ora ci sarà il calcio d’inizio di Napoli-Lazio. I biancocelesti sono reduci dalla sconfitta di Firenze ma vogliono rifarsi in vista della sfida importante di mercoledì contro l’Atalanta in Coppa Italia. Proprio in questi minuti sono uscite le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Maurizio Sarri e Antonio Conte.

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Lazio
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Serie A, le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio

NAPOLI  (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All.:Conte.

 

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All.: Sarri. A disp.: Giacomone, Pannozzo, Hysaj, Pellegrini, Provstgaard, Patric, Dele-Bashiru, Belahyane, Przyborek, Isaksen, Maldini, Ratkov, Pedro, Dia.

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