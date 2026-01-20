Lazio, le decisioni del Giudice Sportivo: Cataldi squalificato e due difensori in diffida

La pesante sconfitta per 0-3 rimediata dalla Lazio contro il Como nella 21ª giornata di Serie A non ha lasciato strascichi soltanto sul piano sportivo. L’attenzione, infatti, si è spostata rapidamente sulle decisioni del Giudice Sportivo, che ha analizzato gli episodi disciplinari emersi durante la gara e ha ufficializzato le relative sanzioni. Come comunicato al termine della riunione del 20 gennaio 2026, presieduta dal Giudice Gerardo Mastrandrea, con la collaborazione di Stefania Ginesio e del rappresentante A.I.A. Carlo Moretti, sono diversi i provvedimenti che riguardano i giocatori biancocelesti.

Pellegrini - Fraioli

Una giornata di squalifica per Danilo Cataldi

Il provvedimento più rilevante riguarda Danilo Cataldi, squalificato per una giornata effettiva di gara. La decisione è arrivata per comportamento non regolamentare in campo, aggravato dal fatto che il giocatore fosse già diffidato: per lui si tratta infatti della quinta sanzione stagionale.

Nel referto disciplinare figurano anche altre sanzioni. Mattia Zaccagni ha ricevuto la sesta sanzione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, un dato che certifica una situazione disciplinare da monitorare attentamente nelle prossime settimane. Scatta invece l’ammonizione con diffida (quarta sanzione) per Luca Pellegrini e Alessio Romagnoli, entrambi ora a rischio squalifica al prossimo cartellino giallo. Infine, è stata registrata la seconda sanzione per Nicolò Rovella.



