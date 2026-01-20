Orsi: "Sarri ha responsabilità, l'anno scorso con Baroni…"

Fernando Orsi dalle frequenze di RadioRadio non le manda a dire dopo la sconfitta della Lazio contro il Como per 0-3 ed oltre alla società e alla squadra, a detta dell'ex portiere biancoceleste, le responsabilità sono da imputare anche a Maurizio Sarri.

Questa è una squadra composta da giocatori che hanno esaurito il loro percorso a Roma. È una squadra spenta, finita, che aveva bisogno di essere rinnovata. La responsabilità è di tutti, la conseguenza di una mala gestione, di un mal modo di allenarsi e di essere allenata, i giocatori che vogliono andar via, le dichiarazioni del Presidente… La partita di ieri ha dimostrato che la Lazio farà un campionato da 10°/11° posto, verrà superata anche dall’Udinese.