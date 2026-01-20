Lazio, Rambaudi: "Figura indegna, piattume totale. Il popolo laziale non merita ciò..."

Roberto Rambaudi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la sconfitta rimediata e la terribile prestazione della Lazio ieri sera allo stadio Olimpico contro il Como, nella 21a giornata del campionato di Serie A.

Nessuno è escluso da questa figuraccia, da questa indegna prestazione. Piattume totale: società, allenatore, squadra, tutto. La squadra è indebolita. Anche se si criticava chi c’era prima, la leadership era diversa. Ora pretendo che ci si rialzi. Bisogna essere razionali nel capire che la Lazio non può fare queste figuracce. Poi sappiamo che gestione e strategie sono da bassa classifica, ma il piattume non ci deve essere.

Ora bisogna essere lucidi nell’andare avanti. Il popolo laziale non si merita questo. Il Como con il minimo sforzo ha ottenuto il massimo risultato. Il rapporto logoro tra società e tifosi deve finire, ma che facciamo? Prestazioni del genere? Stai annegando e devi provare a stare a galla, servono soluzioni per non affondare; il tutto nella difficoltà estrema, con una società che ragiona da squadra di medio-bassa classifica e non da Lazio.