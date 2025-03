Irene Masi, la laureata biancoceleste: "Avevo già comprato il biglietto. Emozioni che…"

La Lazio soffre ma si porta a casa uno dei due risultati disponibili, che gli consentono di approdare ai quarti di finale di Europa League dove sfiderà il Bodo Glimt con l'andata fissata il 10 aprile in Norvegia alle 18.45 ed il ritorno dopo una sola settimana all'Olimpico alle 21:00.

La giornata di ieri inoltre ha sorriso per due motivi ad una tifosa biancoceleste inquadrata in Tribuna Monte Mario con la corona d'alloro fresca di laurea. La tifosa in questione, Irene Masi, è intervenuta ai microfoni di Radio Roma Sound nel programma Cronache Laziali per raccontare la sua emozione vissuta nella giornata di ieri.

Irene Masi a Cronache Laziali