Genoa-Lazio, Baroni nel post: “Oggi uno stadio difficile, ma lotteremo fino alla fine per…”

Si è appena concluso il match fra Genoa e Lazio, una partita importantissima per il biancoceleste, dopo la cocente e inaspettata delusione europea incassata giovedì notte all’Olimpico, davanti all’emozionante tifo dei tifosi biancocelesti. La Lazio in pochi secondi ha dovuto dire addio al sogno europeo, salutando un percorso costellato di grandi soddisfazioni. Adesso è tempo di concentrarsi nuovamente sul campionato e di raccogliere più punti possibili fino alla fine, centrando la posizione Champions, reale obiettivo della squadra fin dall’inizio dell’anno. Proprio per questo, i biancocelesti sono scesi in campo con moltissima determinazione in una partita difficile, considerando l’invalicabile difesa di rossoblù, attualmente la migliore del continente. Al termine del match, terminata con il risultato di, è intervenuto il microfoni di DAZN, il mister biancoceleste Baroni.

Nella prossima pagina le parole di Baroni