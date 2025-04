Parma-Juventus: due infortuni per Chivu, ecco chi potrebbe saltare il match contro la Lazio

Il secondo tempo di Parma-Juventus è ricominciato e la squadra di casa è il vantaggio di una rete, infatti, l'attaccante Matteo Pellegrino ha mandato in rete un pallone al primo minuto di recupero del primo tempo di gioco. Nonostante le ottime performance mostrate dal Parma, il tecnico Cristian Chivu ha dovuto rivedere le sue mosse a causa di due gravi infortuni.

Parma-Juventus: due infortunati nel match

Al 10' minuto di Parma-Juventus, il mister Cristian Chivu é stato costretto a far uscire il centrocampista Adrian Bernabe e sostituirlo con Nahuel Estevez, tuttavia, al 46'minuto di gioco é arrivato un infortunio anche per il subentrato. Con i due calciatori fuori, l'allenatore ha schierato Hernani, tuttavia, anche se questa situazione non sembra aver creato problemi irrimediabili per il match contro la Juventus, Chivu dovrà pensare bene alle sue mosse per combattere il prossimo avversario del Parma, vale a dire la Lazio, la quale al momento sta disputando l'incontro contro il Genoa al Luigi Ferraris ed è in vantaggio di due reti, merito della coppia Taty-Dia.

