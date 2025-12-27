Udinese-Lazio, Sarri pensa a un difensore per affrontare l'emergenza a centrocampo: ecco chi è
Data l'emergenza a centrocampo il mister sta valutando di cambiare il ruolo di un difensore per la gara Udinese-Lazio, in programma oggi alle ore 18:00
Oggi alle ore 18:00 la rosa biancoceleste dovrà scendere in campo al BluEnergy Stadium per affrontare l'Udinese, che dopo aver regalato la prima vittoria alla Fiorentina ha voglia di riscattarsi. La gara, visibile su Dazn e affidata al fischietto Andrea Colombo, non sarà affatto facile per la Lazio, infatti, il Comandante dovrà scontrarsi con una vera e propria emergenza a centrocampo, dove gli uomini sono contati.
Udinese-Lazio, l'alternativa a centrocampo
Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, la situazione a centrocampo non è affatto semplice da gestire per il mister, infatti, con Dele-Bashiru partito per la Coppa d'Africa, Basic e Guendouzi squalificati e Nicolò Rovella ancora infortunato, non ci sono uomini da schierare, ma non solo, Vecino, Belahyane e Cataldi sono gli unici disponibili ed è molto difficile che il numero 5 riesca a reggere per 90 minuti. Vista questa situazione, il Comandante ha pensato di modificare il ruolo di Patric per utilizzarlo come una pedina in più da schierare a centrocampo.
Lazio, i biancocelesti convocati dal Comandante
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Vecino;
Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Isaksen, Noslin, Sana Fernandes, Pedro, Zaccagni.