Udinese-Lazio, Sarri pensa a un difensore per affrontare l'emergenza a centrocampo: ecco chi è

Oggi alle ore 18:00 la rosa biancoceleste dovrà scendere in campo al BluEnergy Stadium per affrontare l'Udinese, che dopo aver regalato la prima vittoria alla Fiorentina ha voglia di riscattarsi. La gara, visibile su Dazn e affidata al fischietto Andrea Colombo, non sarà affatto facile per la Lazio, infatti, il Comandante dovrà scontrarsi con una vera e propria emergenza a centrocampo, dove gli uomini sono contati.

Udinese-Lazio, l'alternativa a centrocampo

Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, la situazione a centrocampo non è affatto semplice da gestire per il mister, infatti, con Dele-Bashiru partito per la Coppa d'Africa, Basic e Guendouzi squalificati e Nicolò Rovella ancora infortunato, non ci sono uomini da schierare, ma non solo, Vecino, Belahyane e Cataldi sono gli unici disponibili ed è molto difficile che il numero 5 riesca a reggere per 90 minuti. Vista questa situazione, il Comandante ha pensato di modificare il ruolo di Patric per utilizzarlo come una pedina in più da schierare a centrocampo.

Lazio, i biancocelesti convocati dal Comandante