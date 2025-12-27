Calciomercato Lazio, non solo Taty, il Flamengo punta un altro biancoceleste: i dettagli

La sessione di mercato invernale si avvicina e tutti i club hanno già cominciato a guardarsi intorno e a valutare quali calciatori potrebbero vestire la maglia della propria squadra e e rinforzare la loro rosa, come ad esempio il Flamengo che, dopo l'offerta respinta di 25 milioni per Taty Castellanos, ha puntato un altro biancoceleste: Marcos Antonio.

Foto di Paolo Bruno/Getty Images via onefootball

Calciomercato Lazio, Marcos Antonio nel mirino del Flamengo

Come riportato dal portale brasiliano Bolavip, la Società rossonera sarebbe interessata a Marcos Antonio, centrocampista biancoceleste in prestito al San Paolo, tuttavia, il contratto tra la Lazio e la squadra brasiliana prevede un diritto di riscatto fissato a 4, 2 milioni di euro, che potrebbe anche diventare obbligo nel caso in cui il calciatore raggiungesse un certo numero di presenze. Date le difficoltà economiche del Tricolor, il Flamengo si è fatto avanti, infatti, il calciatore piace molto al mister Filipe Luis, che ha bisogno di elementi a centrocampo.

