Francia, i convocati di Deschamps: otto gli "italiani" convocati, c'è Guendouzi

Sono 25 i calciatori selezionati da Didier Deschamps per i prossimi impegni della nazionale francese in vista della Final Four di Nations League, che si svolgerà dal 5 all'8 giugno in Germania. La Francia affronterà la Spagna giovedì 5 giugno, alle ore 21:00, a Stoccarda in semifinale.

Il risultato della sfida contro la Spagna sarà decisivo per il cammino della Francia: in caso di vittoria, i transalpini giocheranno la finale dell’8 giugno alle 21:00 a Monaco di Baviera; in caso di sconfitta, disputeranno invece la finale per il terzo posto, in programma alle 15:00 a Stoccarda, contro una tra Germania e Portogallo, le contendenti dell’altra semifinale.

La lista dei calciatori convocati

PORTIERI: Chevalier (Lille); Maignan (Milan); Samba (Rennais).

DIFENSORI: Bade (Siviglia); Digne (Aston Villa); Gusto (Chelsea); Lucas Hernandez (PSG); Théo Hernandez (Milan); Kalulu (Juventus); Konaté (Liverpool); Lenglet (Atletico Madrid); Pavard (Inter).

CENTROCAMPISTI: Guendouzi (Lazio); Koné (Roma); Rabiot (OM); Tchouameni (Real Madrid); Zaire-Emery (PSG).

ATTACCANTI: Barcola (PSG); Cherki (Lione); Dembélé (PSG); Doué (PSG); Kolo Muani (Juventus); Mbappé (Real Madrid); Olise (Bayern Monaco); Thuram (Inter).

Il post della Nazionale francese