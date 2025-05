Baroni gestisce energie e lavoro: le ultime da Formello

Sono ripresi gli allenamenti a Formello in vista dell'ultimo ballo della stagione in programma domenica sera alle 20.45 contro il Lecce. Questa mattina nel Centro Sportivo di Formello, Baroni ha ritrovato la squadra e diretto la seduta di allenamento che ancora non ha previsto prove tattiche che scatteranno probabilmente già nella giornata di domani.

Le assenze

Questa mattina non si sono allenati insieme al gruppo Basic, Lazzari, Pedro e Nuno Tavares, oltre al lungodegente Patric. Baroni vuole gestire le forze in vista dell'ultima decisiva partita con Lazio e Lecce che si giocano tanto se non tutto. Si è allenato a parte Luca Pellegrini che ha svolto una seduta con focus sulla fase atletica.

L'allenamento

Oggi la squadra si è allenata principalmente su aspetti tecnici e tattici di squadra senza reali prove in vista della partita di domenica. Già da domani si potrà capire di più quale sarà l'abito che Baroni cucirà per l'ultima partita della Lazio.