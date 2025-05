Ufficiale, anche Libor Kozák dice addio al calcio giocato

Dopo Pepe Reina è arrivata l'ufficialità: anche Libor Kozák dice addio al calcio giocato. È stato lo stesso attaccante ceco a comunicarlo sul proprio profilo social, in un post in cui ha ripercorso tutti i momenti più memorabili della sua carriera: fino al ricordo della sua amata Lazio, una storia d'amore durata per cinque anni con cui ha vinto la storica Coppa Italia nella stagione 2012-13 nel derby contro la Roma.

Anche Kozák appende gli scarpini

“Grazie calcio”, così ha scritto Libor, un grazie a tutte le squadre che lo hanno accolto nella sua lunga carriera da attaccante: dai primissimi passi al SFC Opava, all'approdo in Italia con la Lazio, al Brescia, al cammino in Premier League con l'Aston Villa, al Bari, fino ai ricordi in Nazionale e all'ultimissime esperienze a fine carriera. Con due Coppe Italia vinte con la Lazio, e con la nomina di capocannoniere nella stagione 2012/13 di Europa League sempre con la maglia biancoceleste, con 36 anni da compiere il prossimo 30 maggio, l'ex calciatore biancoceleste ha ufficializzato il suo ritiro dal calcio.

Il post