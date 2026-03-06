Napoli-Torino 2-1, prima Alisson poi Elmas e sono tre punti

A dare il via alla 28sima giornata del campionato di Serie A è il match Napoli-Torino. Gli uomini di Conte cercano la vittoria per lanciarsi e per approfittare del derby tra le milanesi. Gli ospiti vincevo vengono dall'importante vittoria contro la Lazio e sanno che con i partenopei serve una impresa. Il risultato finale è di 2-1 per gli azzurri grazie ai gol di Alisson ed Elmas. Nel finale piccola gloria per i granata grazie a Casadei.

Il primo tempo

A differenza di altre partite, sulla carta agevoli per il Napoli ma che poi nella pratica ha visto tante difficoltà per i partenopei, stasera gli uomini di Conte dominano e convincono. Da subito il pallino del gioco è suo ed il match si disputa in una sola metà campo, quella occupata dal Torino per difendersi. Bastano solo 7 minuti per cambiare il risultato e ci pensa una giocata di Alisson Santos che libera da fuori area un tiro potente e preciso che si insacca all'angolino. La spinta del Napoli è incessante ma il risultato nella prima frazione non cambia.

Il secondo tempo

La ripresa riprende esattamente come era finito il primo tempo. Controllo Napoli e pallino del gioco sempre tra i piedi degli uomini di Conte. Minuto 68 arriva il raddoppio ed a realizzarlo è Elmas con un tiro preciso, primo gol in campionato per il centrocampista. Il Napoli non rischia mai ma si distrae un attimo al minuto 87 arriva il gol del Torino con un colpo di testa di Casadei.