Un ex Lazio ritorna a giocare al Guidonia di Montecelio

Anni importanti alla Lazio con un profilo talentuoso destinato a sbocciare ma che mai veramente è arrivato al livello che molti si aspettavano. Parliamo di Mamadou Tounkara, attaccante classe 1996 che ha passato ben 5 stagioni ( dal 2014 al 2019) con la maglia biancoceleste, raccogliendo però solo 2 presenze in prima squadra. Per lui è pronta una nuova avventura, anche se in realtà si tratta di un ritorno, ovvero quello di vestire la maglia del Guidonia di Montecelio.

Il comunicato del club

Il Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica di aver perfezionato il tesseramento del calciatore Mamadou Tounkara. Nato il 19 gennaio 1996, oltre all’esperienza dell’anno scorso nella Città dell’Aria, l’attaccante Tounkara ha vestito, tra le altre, anche le maglie della Lazio in Serie A, della Salernitana e del Crotone in B, del Foggia e dell’Avellino in C.

Le prime parole di Tounkara