Calciomercato Lazio, Gattuso richiede un trequartista: due profili italiani individuati

La finestra del mercato estivo sta per aprirsi e in casa Lazio ci sarà una vera e propria rivoluzione. La Società biancoceleste dovrà correre ai ripari per tentare di correre ai ripari e, come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il tecnico Gennaro Gattuso avrebbe richiesto un trequartista, avendo in mente due profili: Antonio Vergara del Napoli e Fabio Miretti, in uscita dalla Juventus e nel mirino del Como. Operazioni alle quali la Società sta pensando solo con la formula prestito, viste le alte valutazioni.

Il profilo di Antonio Vergara

Una discreta stagione per il trequartista del Napoli, che ha collezionato 12 presenze, di cui 8 da titolare, per un totale di 614 minuti giocati. Il giocatore ha dimostrato una buona propensione offensiva realizzando 1 gol e servendo 2 assist per i compagni. Nella gestione del gioco, invece, ha effettuato 176 passaggi totali, completandone 134 e fornendo 11 passaggi chiave. In fase di possesso ha tentato 26 dribbling, riuscendo a completarli in 7 occasioni. Infine, si è distinto anche per l'impegno tattico, subendo 20 falli e commettendone 17 nel corso delle sue apparizioni.

Il profilo di Fabio Miretti

In questa stagione il bianconero ha collezionato 23 presenze totali, partendo nell'undici iniziale in 5 occasioni per un totale di 604 minuti giocati. Il centrocampista ha messo a segno 1 gol, effettuando 18 tiri totali di cui 5 terminati nello specchio. Per quanto riguarda la gestione del pallone, ha tentato 377 passaggi riuscendo a completarne 324, oltre a fornire 2 assist per i compagni. In fase di manovra offensiva, ha provato 17 cross, andando a buon fine in 5 situazioni. Infine, nelle azioni difensive, ha commesso 15 falli subendone 7.