Lazio, gestione Taty-Dia: un dato sfavorisce il numero 11

Il Campionato di Serie A della stagione 2025/2026 sta per aprire le porte e nella prima giornata la Lazio dovrà scendere in campo a Como e sfidare una squadra che ha investito molto sul mercato, al contrario della squadra biancoceleste che con la campagna acquisti bloccata può contare soltanto sulla rosa dello scorso anno e sui vari rientri, come Cancellieri e Cataldi. Nelle amichevoli disputate fino ad ora è stato proprio il numero 22, rientrato dal prestito al Parma, ad andare sotto i riflettori con tre bellissimi gol, precisamente negli incontri con la Primavera, Galatasaray e Burnley, ma non solo, anche il reparto difensivo ha dimostrato un netto miglioramento. Adesso mancano soltanto le reti delle due punte, Taty Castellanos e Boulaye Dia, che devono ritrovare la passione per il gol, soprattutto dato che si stanno giocando il posto da titolare e soltanto una potrà essere schierata dal 1° minuto a Como.

La gestione Taty-Dia

Il senegalese ha conquistato il cuore del mister sin da subito, infatti, gli riconosce l'abilità di riconoscere le sue geometrie, tuttavia, il numero 19 ha dovuto interrompere l'allenamento a Formello per qualche giorno a causa di un dolore alla caviglia, che lo aveva tormentato anche nella stagione scorsa, ed ora il preferito sembra essere Taty, titolare in tutte le amichevoli disputate fino ad ora. Il tecnico ha solo una richiesta per le due punte: fare gol. Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, i numeri tra la prima Lazio del Comandante e questa sono impressionanti, infatti, nel 2022/2023 la squadra aveva un bilancio di 390 gol mentre adesso soltanto 180, meno della metà.

Il dato sfavorevole a Castellanos

Il tecnico deve prendere una decisione molto importante, soltanto una tra le due punte potrà essere il titolare a Como, tuttavia, nel caso in cui fosse il numero 11 ad avere la meglio, la Lazio si presenterebbe con una delle punte meno prolifiche di tutte le squadre del Campionato, infatti, sono 14 i gol segnati dall'ex Girona in maglia biancoceleste, precisamente 10 nella scorsa stagione e 4 nella precedente. I numeri dell'ex Salernitana, che ha il vantaggio di essere arrivato prima in Italia rispetto all'argentino, sono leggermente migliori, infatti, si contano 9 reti con le aquile e 20 con la precedente squadra.