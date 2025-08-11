Lazio, il Comandante attende il rientro delle aquile: il punto sugli infortunati

Con una sola amichevole rimasta, in programma il 16 agosto a Rieti contro l'Atromitos, il Campionato di Serie A che sta per riaprire le porte per la stagione 2025/2026, dove il 24 agosto la Lazio affronterà il Como, e la campagna acquisti bloccata, la Società biancoceleste non vuole correre alcun rischio e dare tutto il tempo alle aquile infortunate di rimettersi in forma e tornare in campo più forti di prima.

Il punto sugli infortunati: Patric e Gigot

Patric, Gigot, Belahyane, Vecino e Isaksen, sono queste le cinque aquile indisponibili per il Comandante Maurizio Sarri, le prime quattro per infortunio e il danese a causa della mononucleosi. Il numero 4, dopo aver terminato la riabilitazione in seguito all'operazione alla caviglia destra effettuata a marzo, si è fermato per una lesione di medio grado al retto femorale della coscia sinistra e, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, proverà a tornare in campo per la seconda giornata di Serie A, vale a dire l'incontro con il Verona all'Olimpico. Il francese, invece, ha svolto soltanto la prima settimana di allenamento insieme al resto della rosa finché non è stato colpito dalla lombosciatalgia, dolore che si origina nella zona lombare della schiena e prosegue lungo il nervo sciatico, andando a provocare un dolore che può estendersi alla gamba e al piede, ma non solo, per l'ex Olympique Marsiglia vale anche il discorso della gerarchia nel reparto difensivo.

Gli infortuni di Isaksen, Belahyane e Vecino

Nel reparto offensivo e a centrocampo, invece, il mister deve fare ancora a meno di tre aquile, primo tra tutti Gustav Isaksen, che sta ancora combattendo con i postumi della mononucleosi e dovrà iniziare la sua preparazione da zero, perciò ci vorrà ancora un po' di tempo prima di vederlo ritornare in gruppo. Belahyane, che Sarri stava provando come mezz'ala, è stato fermato da un trauma alla caviglia rimediato in allenamento ma dovrebbe poter tornare disponibile per l'incontro del 24 agosto a Como. Per quanto riguarda Matias Vecino, invece, il centrocampista è stato colpito da un fastidio alla coscia sinistra, che la scorsa stagione gli aveva impedito di scendere in campo da fine novembre a inizio marzo, fortunatamente a Formello si pensa che non si tratti di un infortunio grave, inoltre, lo staff medico esaminerà la situazione domani, quattro giorni di prima della rifinitura di venerdì.

