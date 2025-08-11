Marchetti: "Provedel parte avvantaggiato su Mandas. L'affetto dei tifosi della Lazio…"

Poco meno di due settimane e le venti squadre di Serie A scenderanno in campo per dare il via alla nuova stagione. La Lazio esordirà a Como contro la squadra di Cesc Fabregas, possibile jolly di questo campionato. Tanti i dubbi legati alle scelte di formazione di mister Sarri a partire proprio dal dubbio in porta. Per parlare della stagione alle porte e della situazione in casa Lazio è intervenuto a Radio Laziale: Federico Marchetti, ex portiere biancoceleste ed eroe del 26 maggio.

Le parole di Federico Marchetti a Radio Laziale

Sul futuro? Avevo fatto la scelta di andare a Malta perché il mio amico Zauri era andato ad allenare lì e poi con lo Spezia eravamo retrocessi al Playout se fossimo andati in Serie A sarei rimasto allo Spezia. A Malta si era infortunato il portiere e ho avuto possibilità di giocare e mi sono divertito, poi abbiamo deciso di rimaner eun altro anno ma ho giochicchiato solo 2-3 mesi. Da quest'anno rientriamo a Roma e da settembre farò i vari corsi per allenare, Uefa B ce l'ho già. Mi voglio formare poi prese le attestazioni la priorità sarebbe allenare la squadra, ma mi piacerebbe anche allenare i ragazzi anche i portieri per capire se mi piace, voglio capire prima con i portieri e poi se mi piace vorrei allenare proprio la squadra. Prima voglio prendere le due licenze per allenare i portieri per settore giovanile e grandi e poi iniziare con loro e rendermi conto se quella è la mia strada.

Su Sarri

Credo sia stata fatta una scelta soprattutto basata sul fatto che la Lazio non avrà le coppe e il mister è uno che deve avere la settimana per allenare, la squadra è giovane quindi credo che il mister saprà mettere la sua mano per far sì che la Lazio faccia un'annata importante

Provedel e Mandas

Vedendo le ultime scelte credo che Provedel parta avvantaggiato su Mandas, bisogna capire se Ivan da parte della società è ancora un elemento su cui la società vuole puntare. Ho letto tante notizie che la società voleva alleggerirsi l'ingaggio e quindi la scelta su Mandas era forse più dettata dalla società, bisogna capire un attimo questo. Al di là dell'ingaggio penso Sarri voglia far giocare Provedel per impostazione di gioco ed esperienza al netto dell'annata scorsa non buona ma nel calcio succede, anche Provedel avrà voglia di rivalsa. A livello tecnico Mandas è migliorato molto soprattutto nella gestione in porta, prima era molto istintivo ha una forza esplosiva incredibile e hanno lavorato bene su di lui. Provedel è solido, sbaglia poco, è molto bravo con i piedi sa vedere traiettorie che altri portieri non leggono ed è quello che manca ancora a Mandas, credo che quella sia una cosa innata non la insegni, poi la perfezioni, ma nella visione il portiere ci nasce e devo dire che Provedel è uno dei più bravi in questo.

