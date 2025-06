La Società biancoceleste punta su Pedro: rinnovo e futuro dello spagnolo

La fase di calciomercato estiva sta per aprire le porte e la società biancoceleste, oltre a guardarsi intorno per decidere i nuovi acquisti, sta blindando e rinnovando il contratto delle pedine principali nello schema di gioco del mister Maurizio Sarri. Uno dei nomi che risalta maggiormente, per le prestazioni mostrate in campo nell'arco della stagione, é Pedro, il cui futuro sembra essere nel club biancoceleste.

Lazio-Pedro: le informazioni sul rinnovo e sul futuro

Pedro ha dimostrato più volte nel corso della stagione di essere uno dei pilastri fondamentali della Lazio, tanto che la sua entrata in campo ha permesso in più occasioni di evitare la sconfitta. Proprio per queste ragioni la Società biancoceleste, come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, gli ha proposto un rinnovo e un ingaggio a 2,2 milioni, già firmato dallo spagnolo, mancano soltanto gli ultimi documenti per annunciare la grande notizia. Nel contratto, tuttavia, non sembra esserci nessun opzione per il 2027, questo perché, come riportato da Il Messaggero, Pedro potrebbe sfruttare la stagione per studiare i segreti del Comandante Maurizio Sarri come tecnico, per poi appendere gli scarpini per diventare allenatore, partendo dalle giovanili della Lazio. L'attaccamento di Pedro alla maglia biancoceleste sembra essere diventato talmente forte da spingere lo spagnolo a restare legato alla squadra per il resto della sua vita e i tifosi sono pronti ad accoglierlo, infatti, più volte hanno dimostrato il loro amore nei confronti dell'attaccante.

La stagione di Pedro

La stagione dell'attaccante spagnolo è stata da sogno, infatti, con 14 gol compiuti, di cui 10 in Serie A, a quasi 38 anni Pedro è il goleador più anziano del continente e il marcatore migliore delle aquile insieme a Taty, anche se con molti minuti di gioco in meno. Anche la media-gol del biancoceleste è impressionante, infatti, si conta 1 ogni 153', ma non solo, l'attaccante ha totalizzato 9 reti da subentrato. Un altro dato che evidenzia l'importanza di Pedro nella Lazio è il fatto che ogni volta che lo spagnolo ha mandato il pallone in rete, le aquile non hanno mai perso.