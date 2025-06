Gustav Isaksen: il paragone del biancoceleste con Lamine Yamal

Il biancoceleste Gustav Isaksen, in seguito alla convocazione della Nazionale, è partito per la Danimarca, squadra nella quale fino ad ora ha totalizzato due reti in Nations League ed un gol nell'amichevole del 7 giugno contro l'Irlanda del Nord. Riguardo all'esterno, come riportato da RomaToday, si è espresso in una recente intervista il commissario tecnico della Danimarca Brian Riemer.

Il paragone del commissario tecnico tra Isaksen e Yamal

Sia che parli di Lamine che di Gustav ogni nazionale ha bisogno di giocatori che sappiano dribblare e calciare in porta. Ora qui con noi c'è qualcuno che sa fare entrambe le cose.

La stagione e il futuro di Isaksen alla Lazio

Ottima la stagione dell'ala biancoceleste, infatti, sotto la guida dell'ormai ex mister Marco Baroni, nuovo tecnico del Toro, Gustav Isaksen è sceso in campo in 49 occasioni, ma non solo, con l'allenatore toscano il danese era anche titolare. Per quanto riguarda le reti compiute, invece, sono in totale 6, di cui 2 in UEFA Europa League e 4 in Campionato. L'arrivo di Maurizio Sarri, tuttavia, potrebbe mettere a rischio il futuro del numero 18, infatti, durante il periodo della gestione del Comandante, il danese, aveva raggiunto soltanto le 31 presenze e per lo più da subentrato, anche perché era oscurato da Felipe Anderson. Adesso Sarri si troverà un nuovo calciatore davanti, più esperto, tuttavia, l'esterno ha suscitato l'interesse del Liverpool e ciò potrebbe mettere in crisi il suo futuro nelle aquile.