Lazio, Marcos Antonio: al San Paolo a titolo definitivo

La Lazio ha definito la cessione di Marcos Antonio al San Paolo. Il trasferimento del centrocampista brasiliano avverrà a titolo definitivo, segnando così la fine della sua esperienza in biancoceleste.

Fraioli

Ritorno in patria per rilanciarsi

Arrivato nel 2022 dallo Shakhtar Donetsk, Marcos Antonio non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella rosa laziale. Dopo una stagione in prestito al PAOK Salonicco, il giocatore fa ora ritorno in Brasile con l’obiettivo di rilanciarsi in una squadra storica come il San Paolo.

Il Tweet di Gianluca Di Marzio