I convocati per la Nazionale argentina: la scelta su Castellanos

Negli ultimi minuti sono state diramate le convocazioni del commissario tecnico della Nazionale argentina per la terza sosta nazionali. Lionel Scaloni, allenatore dell'Argentina, ha convocato Valentin Castellanos per i prossimi impegni della Nazionale contro Paraguay e Perù, quinta e sesta giornata per il girone delle Qualificazioni ai mondiali del 2026. Nonostante la mancata convocazione passata per le partite contro Venezuela e Bolivia, il Taty torna in campo a vestire la maglia dell'Albiceleste. L'attaccante argentino sta dimostrando da inizio anno il suo enorme potenziale, i numeri testimoniano la grande crescita di Castellanos rispetto alla stagiona scorsa: il Taty in sole tredici giornate tra campionato e Europa League con la maglia biancoceleste ha partecipato attivamente a più goal e assist che in tutta la scorsa stagione, siglando 7 goal e fornendo quattro assists. La crescita e la continuità che sta dimostrando l'attaccante di mister Baroni ha portato Scaloni a inserirlo nella lista dei convocati della Nazionale argentina.

I prossimi impegni dell'Argentina

L'Argentina di Scaloni è al primo posto con 22 lunghezze nella classifica per le Qualificazioni ai mondiali del 2026, frutto di due vittorie contro Bolivia e Cile, una sconfitta contro la Colombia e un pareggio contro Venezuela. La Nazionale argentina affronterà venerdì 15 novembre il Paraguay in trasferta e il Perù mercoledì 20 novembre a casa.

Foto Proietto

