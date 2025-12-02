Bologna, un difensore salterà la Lazio per infortunio: ecco di chi si tratta

Archiviata la sconfitta per 1-0 in casa del Milan, la Lazio è proiettata alla sfida di Coppa Italia che si giocherà proprio contro i rossoneri. Domenica ci sarà un altro grande avversario da affrontare in campionato: il Bologna di Vincenzo Italiano. I felsinei sono reduci dalla sconfitta di ieri per 1-3 contro la Cremonese, giovedì invece saranno impegnati in Coppa Italia contro il Parma. Non arrivano buone notizie dall'infermeria in vista della Lazio: oltre agli infortunati Freuler, Skorupski e Immobile (vicino al rientro in campo), nella lista degli indisponibili si è aggiunto un altro calciatore.

Bologna, Fabbian - Via onefootball (Photo by Timothy Rogers/Getty Images)

Bologna, Vitik salterà la Lazio per infortunio

Dagli esami svolti in mattinata si è evidenziata una lesione all'adduttore lungo destro, starà fuori tre settimane circa saltando di fatto la sfida di domenica contro la Lazio.

Il comunicato del Bologna sulle condizioni di Vitik