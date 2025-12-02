Bologna, un difensore salterà la Lazio per infortunio: ecco di chi si tratta
Non arrivano buone notizie dall'infermeria in vista della Lazio, nella lista degli indisponibili si è aggiunto un altro calciatore
Archiviata la sconfitta per 1-0 in casa del Milan, la Lazio è proiettata alla sfida di Coppa Italia che si giocherà proprio contro i rossoneri. Domenica ci sarà un altro grande avversario da affrontare in campionato: il Bologna di Vincenzo Italiano. I felsinei sono reduci dalla sconfitta di ieri per 1-3 contro la Cremonese, giovedì invece saranno impegnati in Coppa Italia contro il Parma. Non arrivano buone notizie dall'infermeria in vista della Lazio: oltre agli infortunati Freuler, Skorupski e Immobile (vicino al rientro in campo), nella lista degli indisponibili si è aggiunto un altro calciatore.
Bologna, Vitik salterà la Lazio per infortunio
Dagli esami svolti in mattinata si è evidenziata una lesione all'adduttore lungo destro, starà fuori tre settimane circa saltando di fatto la sfida di domenica contro la Lazio.
Il comunicato del Bologna sulle condizioni di Vitik
Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Martin Vitik hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore lungo destro; i tempi di recupero sono stimati in circa tre settimane.