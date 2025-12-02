Milan-Lazio | Open Var, Rocchi: "La decisione giusta era..."

L'episodio finale in Milan-Lazio ha fagocitato, come normale che sia, tutti i possibili commenti sui 90' giocati. Tantissime le proteste e le discussioni che continuano ancora dopo giorni di distanza sulla decisione dell'arbitro Collu di non assegnare calcio di rigore alla Lazio, ma sanzionare un “fallo” di Marusic su Pavlovic.

In attesa del consueto appuntamento Open Var, Dazn ha riportato un breve commento di Gianluca Rocchi sull'episodio di Milan-Lazio.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Milan-Lazio, il commento di Rocchi sull'episodio del rigore