Milan-Lazio | Open Var, Rocchi: "La decisione giusta era..."

Ad Open Var su DAZN, è stato riproposto il dialogo tra Collu e Di Paolo seguito dal commento del designatore Rocchi

Beniamino Civitelli /
Gianluca Rocchi
Gianluca Rocchi - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

L'episodio finale in Milan-Lazio ha fagocitato, come normale che sia, tutti i possibili commenti sui 90' giocati. Tantissime le proteste e le discussioni che continuano ancora dopo giorni di distanza sulla decisione dell'arbitro Collu di non assegnare calcio di rigore alla Lazio, ma sanzionare un “fallo” di Marusic su Pavlovic. 

In attesa del consueto appuntamento Open Var, Dazn ha riportato un breve commento di Gianluca Rocchi sull'episodio di Milan-Lazio.

 

Collu
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

 

Milan-Lazio, il commento di Rocchi sull'episodio del rigore

Meritava un check di 15 secondi! Non è rigore, ma non è mai fallo alla difesa. La decisione giusta era calcio d'angolo.

