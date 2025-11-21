Cardone: "Dele-Bashiru in lista al posto di Rovella. Guendouzi e il Sunderland…"

Archiviata la sosta Nazionali, il campionato di Serie A torna a scaldare i motori con una giornata che si prepara ad essere scoppiettante con tantissimi big match. La Lazio, dal canto suo, ospiterà allo Stadio Olimpico il Lecce con mister Sarri che dovrà continuare a far fronte a diverse defezioni con il solo Tavares rientrato in gruppo. L'altro tema che tiene banco è il reintegro di Dele-Bashiru al posto di Rovella.

Giulio Cardone, giornalista del La Repubblica, ha fatto il punto sulla situazione in casa Lazio dalle frequenze di Radiosei.

Le parole di Giulio Cardone a Radiosei

Dele-Bashiru tornerà in lista, credo proprio oggi, al posto di Rovella. Ci sarà quindi un giocatore in più a disposizione di Sarri, almeno fino alla Coppa d’Africa.

Infortunati

Castellanos sta meglio, procede bene il suo recupero e voleva anche un po’ bruciare le tappe; voleva esserci con il Lecce ma è stato frenato. Rientro rimandato alla sfida col Milan, Cancellieri tornerà col Bologna.

Le scelte contro il Lecce?

Provedel tra i pali, poi Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini anche se resta il dubbio di vedere Lazzari a destra; in mezzo al campo Guendouzi, Cataldi e Basic nonostante il ballottaggio con Vecino e davanti, Isaksen, Dia che oggi fa il primo allenamento dopo gli impegni con la Nazionale e Zaccagni; non escludo a priori l’impiego di Noslin al posto di Dia.

Guendouzi