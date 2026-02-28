Dimarco e Calhanoglu trascinano l’Inter: 2-0 al Genoa

L’Inter risponde sul campo e consolida il primato in classifica battendo 2-0 il Genoa. Dopo la delusione per l’eliminazione in Champions League contro il Bodo/Glimt, la squadra di Chivu ritrova fiducia e ritmo davanti al proprio pubblico.

I nerazzurri partono con intensità e sbloccano la gara nel primo tempo con Dimarco, al sesto centro stagionale, bravo a finalizzare una delle tante iniziative sulla corsia sinistra. Nella ripresa l’Inter gestisce il vantaggio senza concedere troppo e chiude i conti con Calhanoglu, che firma il raddoppio e mette al sicuro il risultato.

Una vittoria che ribadisce la forza della capolista e la capacità di reagire nei momenti delicati. Il Genoa prova a contenere l’urto, ma deve arrendersi alla qualità e alla solidità dei nerazzurri, sempre più padroni della corsa scudetto.