Lukaku decide nel finale: il Napoli piega il Verona 2-1
Hojlund sblocca dopo due minuti, Akpa Akpro risponde nella ripresa. Allo scadere il belga regala i tre punti agli azzurri
Vittoria sofferta ma pesantissima per il Napoli, che passa al Bentegodi per 2-1 grazie a un gol di Lukaku nei minuti finali. La gara si accende subito: dopo appena due minuti Hojlund colpisce di testa su cross dalla destra e porta avanti gli azzurri, sfruttando al meglio l’avvio aggressivo della squadra di Conte.
Il Verona, però, non si arrende e resta in partita. Nella seconda metà di gara arriva il pareggio firmato da Akpa Akpro, bravo a rimettere tutto in equilibrio e a riaccendere le speranze dei padroni di casa, a caccia di punti salvezza.
Quando il match sembra destinato al pari, ecco l’episodio decisivo: allo scadere Lukaku trova il guizzo vincente e consegna il successo al Napoli. Tre punti fondamentali per la squadra di Conte, ancora priva di McTominay, che riesce comunque a imporsi su un campo complicato e contro un avversario affamato di punti.