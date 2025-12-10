Parma-Lazio, svelato l'arbitro del match: i precedenti

In attesa dell'inizio del prossimo turno di Serie A, l'AIA ha reso nota la designazione arbitrale presente per il match tra Parma e Lazio.

La composizione arbitrale per Parma-Lazio

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Parma e Lazio, sfida valida per la quindicesima giornata di Serie A, all'arbitro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Rossi C. e Trinchieri. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Ayroldi. Al VAR sarà presente Gianluca Aureliano con Manuel Volpi all'AVAR.

I precedenti

Quarto incrocio tra la Lazio e il fischietto di Ostia Lido. Marchetti ha già diretto i biancocelesti in due occasioni in Serie A con Empoli, terminata 2-0 per i laziali, e Venezia, sfida chiusa 0-0. Il terzo precedente risale invece alla Supercoppa Italiana 2023/24, nella semifinale contro l'Inter, match in cui i nerazzurri hanno avuto la meglio per un netto 3-0.