Stadio Olimpico: decisione su viabilità e sicurezza

Anche quest'anno è arrivata la definitiva decisione riguardante la gestione della sicurezza e della viabilità dello Stadio Olimpico durante gli eventi sportivi della stagione 2025-2026.

Come riporta il sito ufficiale del Comune di Roma, il modello di gestione riguarderà le partite casalinghe delle due squadre capitoline; gli incontri della Roma in Europa League; le partite casalinghe della squadra italiana maschile di rugby, nel torneo Sei Nazioni; la finale di Coppa Italia maschile.

Per quanto riguarda il progetto della viabilità, si fa riferimento a divieti di sosta, chiusure “a vista”, aree parcheggio per le tifoserie, deflusso e viabilità su via Edmondo De Amicis (qui, ci sarà un possibile senso unico da via della Camilluccia al piazzale dello Stadio).

Le vie comprese dal progetto dei divieti di sosta:

via Morra di Lavriano; viale dei Gladiatori; piazza Lauro De Bosis; piazzale della Farnesina; via Alberto Blanc; via Tommaso Tittoni; viale Paolo Boselli; viale della Macchia della Farnesina, piazzale e viale Giuseppe Volpi; piazzale e lungotevere Maresciallo Diaz; via Mario Toscano e via Salvatore Contarini; largo Ferraris IV; viale dello Stadio Olimpico; via Edmondo De Amicis; via del Campeggio; piazzale dello Stadio Olimpico; i lungotevere Cadorna e Fellini; viale Antonino di San Giuliano; via Colli della Farnesina; via dei Monti della Farnesina e su piazzale Maresciallo Giardino.