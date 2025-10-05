Lite accesa tra Baroni e alcuni giornalisti dopo Lazio-Torino: intervengono gli steward VIDEO

Scontro in sala stampa tra Baroni e i giornalisti

Attimi di forte tensione dopo Lazio-Torino, con la conferenza stampa di Baroni trasformata in un confronto acceso con alcuni cronisti. L’episodio si è verificato allo Stadio Olimpico subito dopo il triplice fischio, quando il dialogo tra l’allenatore e i giornalisti è rapidamente degenerato. Il tecnico, visibilmente contrariato, ha dichiarato: “Scusatemi, ma vedere qualcuno ridere mentre parlo di calcio non è rispettoso. Mi distrae e mi toglie concentrazione. Io non mi arrendo, conosco le difficoltà, ma queste situazioni mi motivano ancora di più”.

Lite e intervento degli steward

Malgrado l’invito alla calma, la discussione tra i presenti è proseguita con toni accesi, costringendo gli steward a intervenire per ristabilire l’ordine. A quel punto Baroni, sempre più irritato dal clima teso, ha replicato: “Così mancate di rispetto a me, ai colleghi e alla professione”. Pochi istanti dopo, l’allenatore ha deciso di interrompere l’incontro e ha abbandonato la sala stampa, ponendo fine anticipatamente alla conferenza.