Infortunio Zaccagni, arrivato l'esito degli esami. Abbate: "Ecco quanto starà fuori"

Il giornalista de Il Messaggero Alberto Abbate, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto in data odierna Mattia Zaccagni, dopo il forfait dell’ultima ora nella sfida contro il Torino.

L'infortunio del capitano

Il capitano biancoceleste, inizialmente convocato per il match, aveva avvertito un problema muscolare già nella rifinitura del venerdì pomeriggio, che lo ha costretto a fermarsi poco prima del fischio d’inizio. Preoccupazioni e dubbi sull'entità dell’infortunio si sono rincorsi per questi giorni, ma ora la Lazio può tirare un sospiro di sollievo. Dagli esami è infatti emersa una lesione di primo grado, scongiurando scenari peggiori. L'attaccante, secondo il giornalista, dovrebbe quindi restare per tre settimane, e saltare i due big match contro Atalanta e Juventus.

Le dichiarazioni del giornalista