Roma, proteste per la Flotilla: stazione Termini chiusa

La notizia dell’intercettazione della Flotilla diretta a Gaza da parte delle autorità israeliane ha avuto un forte eco anche a Roma.

Cortei dalla Sapienza fino al cuore della città

Nel giro di poche ore, collettivi studenteschi e associazioni solidali con la causa palestinese hanno dato vita a cortei e manifestazioni. I primi movimenti sono partiti da San Lorenzo e dall’Università La Sapienza, per poi dirigersi verso la stazione Termini, fulcro della mobilità capitolina.

Stazione blindata e presidio pacifico

Alle 21.10 il corteo ha raggiunto piazza dei Cinquecento, dove centinaia di manifestanti si sono seduti a terra improvvisando un presidio pacifico. La situazione è stata costantemente monitorata da un imponente schieramento delle forze dell’ordine, che ha cinturato l’intera area per prevenire occupazioni e blocchi ferroviari. In seguito alla decisione della Questura, Atac ha disposto la chiusura della fermata metro Termini delle linee A, B e B1: i treni hanno continuato a transitare senza fermarsi. I viaggiatori, sorpresi e disorientati, hanno assistito a scene di cori, tamburi e bandiere, in un clima di tensione ma senza episodi di violenza diretta. Il Messaggero ha pubblicato sulla sua pagina Instagram il video, qui di seguito, della manifestazione a Roma.