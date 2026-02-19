Lazio-Atalanta, Olimpico verso il vuoto: il dato sui biglietti venduti
La protesta dei tifosi laziali continuerà anche in occasione della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma allo Stadio Olimpico. Ieri alle ore 12:00 è stata aperta la vendita in prelazione riservata agli abbonati, che resterà attiva fino a lunedì 23 febbraio. Alla stessa ora, il tifo organizzato ha diffuso un comunicato ufficiale ribadendo la scelta di non presenziare allo stadio, nonostante l'importanza dell'impegno in semifinale.
La discrepanza dei dati
Per quanto riguarda i dati sui biglietti, mergono numeri differenti: secondo quanto raccolto da Il Messaggero, i punti vendita Lazio Style avrebbero registrato appena 100 riscatti da parte degli abbonati, mentre la società biancoceleste parla di 800 biglietti staccati.
Due cifre estremamente distanza che, ad ogni modo, confermano il clima di forte contestazione e la volontà da parte della tifoseria di proseguire con fermezza su questa strada.