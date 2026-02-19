Il punto sugli infortunati: le ultime su Zaccagni e Basic
Nel clima di protesta che accompagna l'ambiente biancoceleste, a preoccupare Maurizio Sarri sono anche le condizioni fisiche di diversi elementi della rosa della Lazio.
Le condizioni di Basic
Secondo quanto riportato da Il Messaggero nell'edizione odierna, il rientro di Toma Basic potrebbe slittare. Il centrocampista croato, infatti, non ha lavorato con il gruppo a causa del dolore persistente all'adduttore, conseguenza dell'infortunio rimediato nel primo tempo della sfida contro la Juventus. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni, ma al momento non filtra grande ottimismo su un recupero immediato.
Il punto su Zaccagni
Discorso differente invece per il capitano Mattia Zaccagni, che è tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di ieri. L'esterno offensivo punta a essere a disposizione già per la trasferta contro il Cagliari, con l'obiettivo di rientrare tra i convocati e dare il proprio contributo alla squadra.