Lazio, effetto boomerang di Lotito: la protesta biancoceleste non si ferma

La tifoseria biancoceleste non ha alcune intenzione di fare un passo indietro, nemmeno in occasione della semifinale d'andata di Coppa Italia contro l’Atalanta. Come comunicato e pubblicato ieri dal tifo organizzato, è stato infatti deciso di disertare per la terza partita casalinga consecutiva lo Stadio Olimpico.

Una posizione di fermezza dettata dalla volontà di mandare un forte messaggio alla società capitolina, nonostante il recente appello da parte di Marusic, che invitava i tifosi a tornare allo stadio.

Le parole di Lotito non hanno aiutato

Ad esacerbare ulteriormente l’ambiente sono state soprattutto le parole del presidente Claudio Lotito al termine della presentazione del progetto dello Stadio Flaminio. In chiusura dell'evento si è infatti registrata una vera e propria esplosione verbale da parte del patron, come spesso accade.

Lotito, il consiglio da parte di collaboratori e familiari

Secondo quanto raccolto da Il Corriere dello Sport, per evitare un possibile effetto boomerang, collaboratori e familiari gli avevano consigliato di evitare discorsi a braccio, optando per una linea comunicativa più strategica. Una strategia che, chiaramente, non è stata rispettata.