Mondiale per Club, le partite di oggi e dove vederle: travolgente l’esordio della Juve

Oramai da qualche giorno è iniziato il Mondiale per Club, l’innovativa competizione che riunisce squadre di tutti e cinque continenti, campioni di ogni nazionalità, interessando i tifosi di tutto il mondo. Fra le italiane possiamo ammirare Inter e Juventus.La competizione andrà avanti fino al 14 luglio e ancora sono in corso le gare valide per i gironi.

Le partite già disputate stanotte: una è la Juve

Delle quattro partite del 19 giugno, due sono già state disputate stanotte. La prima è stata quella fra Salisburgo e Pachuca, terminata 2-1 per gli austriaci del gruppo H. La gara era stata inizialmente sospesa nei primi 10 minuti con un violentissimo temporale che ha portato ad uno stop di un’ora e quaranta. Nonostante ciò, è stata una vera e propria festa per il Salisburgo che si rilancia in testa al gruppo: una gara entusiasmante fatta di un primo tempo divertente, con il Pachuca a lungo, ma invano, alla ricerca del goal, ma poco prima dell’intervallo (42º minuto) una ripartenza improvvisa di austriaci ha cambiato tutto l’esito della partita. Stanotte è stato anche tempo di esordio per la Juve e Tudor: non si poteva desiderare niente di meglio poiché il match contro l’Al Ain è terminato con ben cinque goal di scarto a favore dei bianconeri. Un approccio travolgente ed entusiasmante a questa nuova competizione: le cinque reti sono state realizzate con doppiette di Kolo Mouani e di Francisco Conceição, abbinate al goal di Yildiz. Al netto della pochezza dell’avversario, capace di opporre la minima resistenza di fronte ad una squadra europea, la Juventus ha giocato una partita di intensità, attenzione e sacrificio, segnando, già primo tempo, quattro reti.

