Lazio, Romagnoli ricoverato per una ricaduta dopo l’intervento alle tonsille: la ricostruzione

Nella giornata di ieri è stato diramato un comunicato ufficiale della società circa le condizioni fisiche attuali del difensore biancoceleste Alessio Romagnoli. Il centrale, secondo quanto emerso dalla nota, è stato operato a Villa Mafalda, struttura sanitaria di riferimento della squadra, per una semplice tonsillite.

I dubbi sulle condizioni di Romagnoli

Continua il periodo di vacanza turbolento per Romagnoli: il centrale è stato costretto a rientrare anticipatamente da Miami, dove aveva scelto di trascorrere giornate di riposo prima dell’inizio del campionato, ma da diversi giorni è ricoverato a Villa Mafalda. La Lazio parla di intervento alle tonsille, se non fosse che dalla clinica trapela che il calciatore quell’intervento lo avrebbe fatto già tempo fa, prima di partire per gli Stati Uniti. Per questo, come riporta il quotidiano Il Messaggero, sembrerebbe che, in realtà, Romagnoli sia impegnato attualmente a combattere un virus legato proprio all’operazione.

Il futuro del centrale

Già scontento per una rinnovo con adeguamento che tarda ad arrivare nonostante le promesse, Romagnoli adesso è costretto al ricovero. Riguardo al suo futuro, il ritorno di Sarri rappresenta un’importante speranza per i tifosi che vorrebbero trattenerlo nella capitale. D’altronde, il Comandante lo ritiene un vero e proprio pilastro per la prossima stagione. Servirà un nuovo incontro con il club per pattuire le condizioni per proseguire insieme, ma non dobbiamo dimenticare che la Lazio rappresenta per il difensore di Anzio un pezzo di cuore e di famiglia importante e questo potrebbe bastare per convincerlo a rimanere.