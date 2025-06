Lazio, la priorità è la rivoluzione delle fasce: i terzini preferiti di Sarri

Quest’anno la Lazio non potrà impegnarsi in un grande mercato, ma non rinuncerà ad un vero e proprio restyling dei terzini: Sarri è consapevole delle difficoltà sul mercato, ma spinge affinché la nuova retroguardia sia pronta in fretta. D’altronde, nell’ultimo incontro con il ds Fabiani l’ha ribadito a chiare lettere: il reparto arretrato alla priorità assoluta. In ritiro, il Comandante ha bisogno di preparare puntigliosamente i meccanismi della linea difensiva, suo unico integralismo.

La priorità delle fasce: i nomi che piacciono

La società non potrà fare piazza pulita sulle corsie per accontentare il tecnico, ma Sarri attende almeno un laterale. La Lazio ha proposto i due destri Tchatchaoua del Verona (2001) e Gaaei dell’Ajax (2002). I preferiti del tecnico sono sempre i soliti tra cui Emerson Palmieri e Parisi, oltre all’ex vice-capitano del Chelsea Chilwell. Attualmente in rosa, c’è Marusic per il quale si avvicina il nono anno consecutivo con l’aquila sul petto: il montenegrino è gradito da Sarri che lo ritiene un jolly importante e lo estromise dai titolari, in Serie A, appena quattro volte in tre anni. Contando su un accordo verbale, il terzino si aspettava un prolungamento almeno biennale con ammesso adeguamento che dà Formello - scattata l’opzione unilaterale di rinnovo fino al 2026 - non è mai arrivato.

Marusic - Depositphotos

