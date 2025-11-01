La nuova Lazio di Sarri riparte dalla difesa: cinque clean sheet e solidità ritrovata

Difesa di ferro: cinque gare senza subire gol

La Lazio ha ritrovato la sua solidità difensiva, e i numeri lo dimostrano. Nelle prime giornate di campionato la squadra di Maurizio Sarri ha collezionato cinque clean sheet, merito anche di un Ivan Provedel tornato ai livelli più alti.

Il dato è da grande squadra: in Europa solo l’Arsenal di Raya ha fatto meglio, con sei porte inviolate in Premier League. Dopo un avvio complicato, la Lazio ha cambiato volto: concede poco, difende con compattezza e riesce a mantenere la porta chiusa con continuità.



Sarri cambia rotta: meno possesso, più equilibrio



È una Lazio diversa, più pragmatica e attenta, capace di sacrificare qualcosa in costruzione per blindare la propria area. Nelle ultime tre sfide contro Atalanta, Juventus e Pisa, i biancocelesti non hanno subito gol né in casa né in trasferta, segno di un equilibrio tattico finalmente ritrovato.

Ora l’obiettivo è il quarto clean sheet consecutivo nella prossima gara contro il Cagliari. In caso di successo, Sarri supererebbe il suo predecessore Marco Baroni, che lo scorso anno all’Olimpico riuscì a mantenere la porta inviolata solo due volte.

Un passo alla volta, la Lazio sta costruendo le sue certezze partendo da dove tutto ha inizio: la difesa.