Buona la prima per Spalletti: la Juventus torna a vincere contro la Cremonese
I bianconeri ritrovano i tre punti dopo otto gare senza successi: decisivi Kostic e Cambiaso, inutile il gol di Vardy nel finale
Juventus di nuovo in corsa
La Juventus riparte con il piede giusto sotto la guida di Luciano Spalletti. All’esordio in panchina, i bianconeri superano la Cremonese per 2-1, ponendo fine a un periodo nero fatto di otto partite senza vittorie e quattro gare senza gol.
Una prova di carattere e orgoglio allo Stadio Zini, dove la Juve ha trovato la scossa giusta grazie alle reti di Kostic e Cambiaso, capaci di capitalizzare al meglio la superiorità territoriale della squadra.
Classifica rilanciata: aggancio a Inter e Milan
Nel finale la Cremonese ha accorciato le distanze con Jamie Vardy, ma la reazione non è bastata per evitare la sconfitta.
Con questo successo, la Juventus sale a 18 punti, agganciando momentaneamente il terzo posto in classifica insieme a Inter e Milan, che però devono ancora recuperare una partita.
Spalletti può sorridere: la sua Juve non solo ha ritrovato il gol, ma anche fiducia, compattezza e la convinzione di poter tornare protagonista.