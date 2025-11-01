Buona la prima per Spalletti: la Juventus torna a vincere contro la Cremonese

Juventus di nuovo in corsa

La Juventus riparte con il piede giusto sotto la guida di Luciano Spalletti. All’esordio in panchina, i bianconeri superano la Cremonese per 2-1, ponendo fine a un periodo nero fatto di otto partite senza vittorie e quattro gare senza gol.

Una prova di carattere e orgoglio allo Stadio Zini, dove la Juve ha trovato la scossa giusta grazie alle reti di Kostic e Cambiaso, capaci di capitalizzare al meglio la superiorità territoriale della squadra.

Classifica rilanciata: aggancio a Inter e Milan

Nel finale la Cremonese ha accorciato le distanze con Jamie Vardy, ma la reazione non è bastata per evitare la sconfitta.

Con questo successo, la Juventus sale a 18 punti, agganciando momentaneamente il terzo posto in classifica insieme a Inter e Milan, che però devono ancora recuperare una partita.

Spalletti può sorridere: la sua Juve non solo ha ritrovato il gol, ma anche fiducia, compattezza e la convinzione di poter tornare protagonista.