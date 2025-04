Muller-Lazio, ritorna il sogno: contatto con un club italiano per il campione tedesco

Thomas Muller Lazio, una voce che torna a far sognare i tifosi: la Fiorentina avrebbe avuto un contatto diretto con l’agente del fuoriclasse tedesco per un possibile trasferimento in Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club viola avrebbe voluto capire la reale disponibilità del giocatore a sbarcare nel campionato italiano.

Thomas Muller tra Serie A e ipotesi estere: Fiorentina in pressing

Non ci sarebbe ancora alcun tipo di accordo formale, ma l’interesse dei dirigenti toscani è concreto e dimostrato da una richiesta ufficiale d’informazioni. L’entourage del calciatore non ha fornito risposta, segno che prima di una decisione verranno analizzate tutte le opzioni possibili: restare in Europa, accettare la corte dell’Arabia Saudita, oppure volare nella MLS.

Lazio spettatrice interessata: il sogno Muller resta sullo sfondo

In passato, anche la Lazio aveva mostrato interesse nel calciomercato per il campione del Bayern. Ti tifosi biancocelesti continuano a sognarlo.