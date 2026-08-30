La moviola di Lazio-Genoa: Feliciani dirige con polso

La Lazio ottiene la seconda vittoria consecutiva in Serie A, dopo la vittoria di Bologna arriva la conferma anche contro il Genoa. Dal punto di vista arbitrale Feliciani gestisce una partita tutto sommato tranquilla.

La moviola di Lazio-Genoa

Primo tempo in gestione di Ermanno Feliciani, che deve estrarre un cartellino giallo ai danni di Ostigard dopo appena 15' per un fallo su Dia a campo aperto, che si era liberato bene del pallone servendo i compagni. Cartellino giallo poi anche per Daniele De Rossi per proteste. Anche nella ripresa lo spartito non cambia con Feliciani che estrae due cartellini gialli solo nel recupero all'indirizzo di Zaccagni e Amorim dopo che gli animi si erano accesi.

Il voto

Voto: 6

Partita in gestione quella dell'arbitro di Teramo, che non è chiamato a sciogliere chissà quali episodi problematici.